NEW SCIENTIST ⟩ Teadlased purustavad 10 suurimat müüti suhete kohta

4. Naised valivad mehi isa järgi

Selles on terake tõtt. Suurbritannias asuva Stirlingi ülikooli teadlase Tony Little’i juhitud töörühm leidis, et naiste partneritel on sageli nende isaga sama juuste- ja silmavärv. Enamgi veel, naised eelistavad ka vanemaid mehi, kui nende endi isad olid nende sündides võrdlemisi vanad, ning mehi, kelle näokuju on nende isa omaga sarnane – eriti kui neil olid isaga head suhted.

Tuleb aga mõista, et oma partneriga geneetiliselt sarnasem olemine ei ole tingimata halb. Alustuseks on järglastel nii parem võimalus pärida geenirühmad, mis toimivad koos hästi, kui partnerite geenid on sarnased. Ja on veel üks võimalik geneetiline kasu. «Partnerite ühised geenid võivad viia järglasteni, kes on oma vanematega geneetiliselt seotud rohkem kui nn juhusliku paaritumise korral,» selgitab Little. See kõik võib aidata selgitada tema järeldust, et meeste partneritel kipub samuti olema sama juuste- ja silmavärv, mis nende emadel.

5. Mängi raskesti kättesaadavat

Jahe käitumine saadab sõnumi, et potentsiaalsel partneril on veel palju muid võimalusi, seega on loogiline, et see võib kedagi veenda seda inimest taga ajama. Kui aga tahta pühendunud suhet, siis psühhiaatri ja kirjaniku Amir Levine’i sõnul on see halb mõte, sest tõenäoliselt tõmbab see ligi inimesi, kes hoiduvad pühendumisest ja seotusest.