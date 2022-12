New Scientist ⟩ Kas emotsionaalse ja füüsilise valu vahel on piir?

Glutamaadi (vasakul) ja gammaaminovõihappe molekul – nende tasakaal määrab selle, mida aju tunneb. Valged on vesinikuaatomid, hallid süsinikuaatomid, sinised lämmastikuaatomid ja punased hapnikuaatomid. Foto: MolView

Bo Li Cold Spring Harbori laborist New Yorgis viitab sellele, et sellised seisundid nagu krooniline valu või depressioon tekivad siis, kui tüüpiline tasakaal nende kahe kemikaali vahel nihkub, tekitades kõrgendatud tundlikkust võimalike ohtude suhtes, mis muudab indiviidi kalduvamaks valule ja tekib tung endasse tõmbuda, samal ajal lämmatab rõõmu. «See on üsna tüüpiline depressiooni sümptom,» ütleb Li ja lisab: «Sellises olukorras puudub motiiv tegeleda oluliste asjadega ning olete ka tundlikum negatiivse suhtes.»

Eri valude piirid on siiski olemas

Kui valu emotsionaalne ja füüsiline pool on kahtlemata seotud, siis 2015. aastal näitas Choong-Wan Woo koos kolleegidega Colorado Ülikoolist Boulderis, et meeleseisundiga seotud valud ja füüsiliselt põhjustatud valud on seotud erinevate närviprotsessidega. Seda tehti nii, et ajuskaneerimise ajal tekitati katses osalejate kätele kuumusega valuaistinguid ning ajust tuvastati selle tulemusena muutus. Kuna katses osalejad tundsid selle tulemusena rohkem valu, siis käivitus ka ajus äratuntav neuroloogilise valu mustriks nimetatud protsesside jada.

Seejärel katset korrati, kuid seekord paluti vabatahtlikel mõelda valule, mis võiks tekkida ville esile kutsuva kuumuse tõttu või soojale tekile jahedal päeval – see andis võimaluse ettekujutuses muuta valutunnetust. Seda tehes, kuigi neuroloogilise valu tunnused jäid samaks, ilmus uus neuroloogiline muster erinevatesse ajustruktuuridesse.

Uurijad võrdlesid mõlemat tüüpi mustrite tugevust, ja tegid kindlaks, et nii saab välja selgitada, kui suurel osal inimese valust on füüsiline põhjus ja kui palju on see seotud tema meeleseisundiga. See teadmine võib aidata selliste seisundite korral nagu krooniline valu või fibromüalgia, mille kulgu võivad emotsioonid tugevalt mõjutada. Fibromüalgia on valulikkus lihastes, mille põhjuseid peetakse psüühiliseks, aga sellega kaasnevad ka kompamisel ilmnevad tundlikud lihaskühmud.

Päästev tablett

Paratetamoolitablett võibjuba 2011 aastal tehtud uuringu kohaselt lee-vendada ka«hingevalu». Foto: Pixino

Nii on ka ilmnenud, et näiteks paratsetamool ei aita mitte ainult vähendada füüsilist valu, vaid ka sotsiaalsest tõrjutusest tekkinud valu. Füüsilise ja emotsionaalse valu vaheline seos on keeruline, kuid mõlema ajumehhanismide kattumisel on üks selge eelis: igaühel võib koduses arstirohtude kastikeses olla pill ka emotsionaalse valu vastu. Mõtlemise osa valuga toimetulekul pole aga vähetähtis ning ilmselt toimib seegi tablett kõige paremini koos andestamisega valu tekitajate suhtes.



Atsetaminofeeni e. paratsetamooli molekul. Foto: MolView

