Euroopa Innovatsiooninõukogu jagab üle pooleteise miljardi euro murranguliste tehnoloogiate arendamiseks

Euroopa Komisjon võttis täna vastu Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) 2023. aasta tööprogrammi, millega avatakse 2023. aastal teadlastele ja innovaatoritele 1,6 miljardi euro väärtuses rahastamisvõimalusi, et luua murrangulisi tehnoloogiaid ja avada uusi turge. Üle poole miljardi euro on eraldatud selleks, et arendada uue põlvkonna tehnoloogiaid, mida on vaja Euroopa jaoks strateegilistes valdkondades, nagu energia salvestamine, kvanttehnoloogia, pooljuhid ja toiduga kindlustatus.