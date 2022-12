In Memoriam ⟩ PAVEL STARKOV 13. VI 1983 – 28. XI 2022

Äärmiselt muljetavaldav on fakt, et kõigest kuue TTÜ-aasta jooksul kaitsesid Paveli juhendamisel doktorikraadi koguni kolm juhendatavat, kes nüüdseks jätkavad edukalt teaduskarjääri Lätis, USAs ja Kanadas. Pavel Starkov tegi suure panuse keemiaolümpiaadidel – ta juhendas paljusid olümpiaadidel osalejaid ja lõi ka biokeemia õppematerjalid, mida kasutatakse siiani noorte keemikute õppelaagrites. Ta pidas sellel teemal ka palju entusiastlikke ja inspireerivaid loenguid. Tema püstitatud ülesanded ja probleemid said klassikalisteks näideteks keemiaolümpiaadidel ja jäävad alatiseks tema pärandiks.