NEW SCIENTIST ⟩ Hiirtel katsetati universaalset gripivaktsiini

Gripiviirused arenevad pidevalt, muutes need vaktsiinide arendajatele liikuvaks sihtmärgiks. Iga-aastased gripivaktsiinid on loodud selleks, et luua immuunsus mõne konkreetse gripivormi vastu, mis eeldatavasti levivad igal aastal. Kuid teadlased saavad mõnikord ennustusest valesti aru, mis tähendab, et vaktsiin on vähem tõhus kui neil aastatel võiks olla.

Mõned teadlased arvavad, et iga-aastased gripisüstid võiks asendada universaalse gripivaktsiiniga, mis on tõhus kõigi gripitüvede vastu. Teadlased on püüdnud seda saavutada, luues vaktsiine, mis sisaldavad mitmele gripitüvele ühiseid valgufragmente, kuid ükski universaalne vaktsiin pole veel kliinilist heakskiitu saanud.

Nüüd on Scott Hensley Pennsylvania ülikoolist ja tema kolleegid loonud mRNA molekulidel põhineva vaktsiini – sama lähenemisviis, mida kasutati Pfizer/BioNTech ja Moderna koroonavsktsiinide loomiseks.

Need molekulid sisaldavad geneetilisi koode valkude valmistamiseks, nagu DNA. Vaktsiin sisaldab mRNA-d, mis kodeerib valkude fragmente, mida leidub kõigis 20 teadaolevas A- ja B-gripitüves – viirustes, mis põhjustavad igal aastal hooajalisi puhanguid.

Tüvede pinnal on kahe valgu, hemaglutiniini (H) ja neuraminidaasi (N) erinevad versioonid. Kuid ühes tüves, nagu H1N1, võivad need valgud veidi varieeruda, nii et universaalse vaktsiini versioon ei vasta täpselt igale võimalikule variandile.

Hiirtega tehtud katsetes avastas töörühm, et loomad tekitasid antikehi, mis on spetsiifilised kõigi 20 gripiviiruse tüve suhtes ja need antikehad püsisid stabiilsel tasemel kuni neli kuud.