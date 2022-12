Eesti teadlaste läbimurre: robotid hääldavad eesti keelt nagu inimesed ja masintõlge edestab Google’it

Euroopa Komisjoni toetatud Euroopa Keeltevõrdsuse (European Language Equality) konsortsium viis esimest korda pärast 2012. aastat läbi üleeuroopalise keeletehnoloogia taseme uuringu.

«Tulemustest näeme, et eesti keele digitehnoloogiline tugi on üks Euroopa paremaid ja rahvaarvu arvestades iseäranis hea, eriti kiiresti on arenenud masintõlke ja kõnetehnoloogiate kvaliteet,» selgitas Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogia kompetentsikeskuse juht Kadri Vare.

Vare sõnul saab välja tuua kolm kõige tähelepanuväärsemat läbimurret, mille Eesti teadlased on viimastel aastatel saavutanud. «Kõige tuntum keeletehnoloogia on masintõlge – peaaegu kõik on kasutanud Google Translate’i. Siin on meie teadlaste tehnoloogia mõnedes keelesuundades, sealhulgas eesti-vene ja vene-eesti, maailma parim ja edestab nii Google’it, Facebooki kui Yandexit. Selle olulisust kasvõi riigikeele õppe laiendamisel ja tõhustamisel ei ole võimalik ülehinnata,» ütles Vare ning kutsus üles seda vabavaralist tehnoloogiat kasutama.

«Teine praktiline suund on kõnetuvastus ehk kui hästi arvuti tavalisest inimkõnest aru saab. Siin on täpsus paranenud kümne aastaga rohkem kui kolm korda. Ka see tehnoloogia on juba praktilises kasutuses, näiteks genereerib tark robot subtiitreid mitmetele ETV otsesaadetele,» rääkis Vare.