Tehnoloogiaettevõte pakub koos Tehnikaülikooli teadlastega välja, kuidas elektribörsil hinda alandada

«Meie hinnangul peab lisamehhanism rakenduma siis, kui kõige kallima pakkumise maht on väiksem, kui ette määratud lävend – näiteks 50 MWh – ehk seda on realistlik kompenseerida tarbijate poole peal,» lausus Tallinna Tehnikaülikooli professor Eduard Petlenkov. «Tarbijad saavad elektrienergia koguseid, mille võrra nad on nõus oma tarbimist vähendama, korrigeerida 15 minuti jooksul ja nad saavad selle eest hüvitist. Kui summaarne tarbijate poolne pakkumine on suurem kui kõige kallima tootmise maht, siis viimasest loobutakse ja hind muutub väiksemaks võrreldes eelnevalt fikseeritud hinnaga.»