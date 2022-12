Enerhodari linna lähistel asuv Euroopa suurim Zaporižžja tuumajaam on olnud vene vägede käes alates märtsist. Selle viimane töötav reaktor suleti ettevaatuse huvides septembris. Kui tuumajaamad töötavad, annavad need võrku elektrit, kui aga on välja lülitatud, tarbivad need energiat oma ohutussüsteemide käitamiseks. See tähendab, et elektrivarustuse häired on suur probleem.