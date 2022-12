Sabas vaid veeaur: lennukimootor pandi tööle puhta vesinikuga

Vesinikuga töötamiseks tuleb siiski ka vähemalt suuremaid lennukeid ümber ehitama hakata, sest vaja on mahukamaid kütusepaake. Näiteks läheb suure reisilennuki Boeing 747 jaoks tarvis rohkem kui miljon liitrit vesinikku, et saada ligikaudu sama lennuulatus, kui 250 000 liitri tavalise lennukikütusega, vahendab The Guardian. Seega on vesinikumootorid mõistlikumad pigem lühemate otste jaoks ning Easyjet ongi just lühematele lendudele keskendunud odavlennufirma.