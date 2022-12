Urmas Tartes ⟩ Me supleme täpselt sobilikus rikkuses

Sinivetikate ehk tsüanobakterite kingitud pärand – hingamiseks sobilik hapnik – on atmosfääris koguses, mis määrab ära selle, kus inimesed elada saavad. Siiski hakkab ka hapnikusisaldus atmosfääris vähenema, mistõttu uurime, kui tõsised need muutused on, kirjutab loodusteadlane Urmas Tartes.