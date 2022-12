NEW SCIENTIST ⟩ «Süvavõltsing»: BBC kasutas dokfilmis esimest korda protestijate nägude vahetamist

BBC dokumentaalsarjas esinevad protestijad justkui avalikult, kuid tegelikult on nende näod vahetatud näitlejate nägude vastu, et rääkijaid ära ei tuntaks. Tehisintellekti töödeldud näovahetus aitab esinejaid varjata Hiina julgeolekujõudude eest. Tänaval aga pidid protestijad kandma maske, et kõikjal asuvate jälgimiskaamerate näotuvastusse mitte sattuda.

Foto: BBC