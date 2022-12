New Scientist ⟩ Igikeltsast on ellu äratatud 48 500 aastat vana viirus

"See on maailmarekord," ütleb Jean-Michel Claverie Prantsusmaa Aix-Marseille'i ülikoolist, kes tegi selle uurimistöö koos oma kolleegidega. Tema meeskond on varem elustanud igikeltsast kaks 30 000 aasta vanust viirust, neist esimesest anti teada 2014. aastal.