Kas Hiinast leitud miljon aastat vana kolju kuulub meie esivanematele?

Kolju leiti tänavu 18. mail Hiina Hubei provintsist, 20 kilomeetrit Yunyangi (varem tuntud kui Yunxian) linnast lääne suunas. Tähelepanuväärne on asjaolu, et kolju asub vaid 35 meetri kaugusel kohast, kust kaks kolpa — tuntud kui Yunxian Meeste koljud — 1989. ja 1990. aastal välja kaevati. Tõenäoliselt on tegemist sama liiki iidsete inimestega, ütlevad teadlased.