NEW SCIENTIST ⟩ Kust valu tuleb ja miks me ilma hakkama ei saa?

Olenemata sellest, kas tegemist on kerge puudutusega vastu kuuma ahju või pikaajalise tuikleva valuga, mis tuleneb jalaluumurrust, on valu evolutsiooniline vajadus, et ellu jääda. Ilma selleta võiksime lasta oma kudesid kõrvetada või tümitada ilma midagi tundmata. Valu võib olla elupäästev, kuid samas ka katastroofiliselt väsitav.

Valu on kosumas pandeemiliseks mureks

Valu on aina kasvav probleem. Oodatav eluiga pikeneb, kuid neid lisa-aastaid seostatakse sageli kehvema tervisega. Kõigist meditsiinilistest vaevustest on kõige levinum valu, eriti krooniline valu. Meil on meeleheitlik puudus tõhusatest ravimeetoditest ja need, mis meil on, toovad endaga kaasa probleeme, mida tõendab endiselt Ameerikat laastav opioidide epideemia. Opioididega seotud surmajuhtumite hulk kasvas aastatel 2020–2021 kolmandiku võrra. Valu on üha raskem ülemaailmne probleem, mistõttu on vaja paremini mõista, mis seda põhjustab ja kuidas seda ravida.

Märkimisväärne on see, et alles suhteliselt hiljuti saime hea pildi sellest, kuidas ja kus valuaisting tekib. Põhitasandil vallandub see tunne samalaadselt, nagu tekib meil mistahes muugi sensoorne kontakt meid ümbritseva maailmaga. Sensoorsete neuronite otstes asuvad retseptorid koguvad teavet nahalt, lihastest, elunditest, liigestest ja muudest sensoorsetele stiimulitele (nt temperatuur, vibratsioon ja rõhk) avatud kehaosadest. Need neuronid ulatuvad klastriteni, mida tuntakse seljaaju närvitänkude ehk ganglionidena ning need omakorda edastavad signaalid nii selja- kui ka peaajju.