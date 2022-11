Süsinikuheite aeglane kärpimine võib Eestile maksma minna miljoneid

Euroopa Liidu riigid on seadnud endale eesmärgi vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside netoheidet 55 protsenti võrreldes 1990. aastaga. Selle saavutamise üheks vahendiks on jõupingutuste jagamise määrus, mis hõlmab transpordisektorit, põllumajandust, jäätmemajandust, hoonete sektorit ning väikeenergeetikat.

«Transport, põllumajandus, jäätmed, hooned ongi hetkel meie murelaps, sest praegu liigume siin kursil 13 protsenti emissioonide vähenemist, aga eesmärk on 24 protsenti,» ütles lõppeval nädalal peaminister Kaja Kallas riigikogus. «Selleni mittejõudmine võib tähendada suurusjärgus 225 miljonit eurot /---/ kulukohustusi riigieelarvele täiendavate heitmekvootide soetamiseks.»

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Mart Kiis selgitas ERR-ile, et 225 miljonit on hinnanguline number, kuna kokku on küll lepitud Eesti uus sihttase süsinikuheitme vähendamiseks aastani 2030, kuid ei ole veel paika pandud trajektoori aastate kaupa, kuidas selleni jõuda.