NASA kapsel Orion jõudis Kuu orbiidile

Orioni korduvalt edasi lükatud start Floridas sai teoks nädala eest, reedel teatas USA kosmoseagentuur, et kapsel jõudis Kuu orbiidile.

Tegemist on esimese korraga pärast NASA Apollo programmi 50 aasta eest, kui kosmosekapsel jõuab Kuule nii lähedale. See on tähtis verstaposti 4,1 miljardit dollarit maksma läinud katselennul, millega kontrolitakse kapsli ohutust ja töökindlust.