NEW SCIENTIST ⟩ IBMi kvantarvuti arvutas vigaselt, kuid püstitas ikkagi maailmarekordi

Kvantarvutitel on tulevikus potentsiaali lahendada probleeme, mida isegi parimad tavalised superarvutid seni ei suuda. Kui välja arvata mõned üksikjuhtumid, on enamik olemasolevaid kvantarvuteid selle saavutamiseks kas liiga väikesed või teevad liiga palju vigu. Youngseok Kim IBMist ja tema kolleegid on nüüd mõlemal rindel olulisi edusamme teinud.