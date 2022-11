Salapärase mündi uurimine kinnitas Rooma kummituskeisri olemasolu

1713. aastal leiti Transilvaaniast peotäis münte, mille hulgas oli ka Sponsianuse nimelise keisri profiiliga kuldmünt, mida kuni tänaseni on ebatavalise kuju ja segase kirja tõttu võltsinguks peetud, nagu on kaheldud ka keisri olemasolus. Ühendkuningriigi teadlaste uuringust selgub aga, et münt on päris, mis annab alust arvata, et seda oli ka keiser.