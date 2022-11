Teadlased leiutasid isepaljuneva roboti, mis oskab ehitada autosid ja maju

Robotid ise koosnevad mitmest vokslist, mis on otsast ühendatud. Need võivad haarata enda külge teise voksli, kasutades ühes otsas asuvaid kinnituspunkte ja siis juba liikuda ussilaadselt soovitud asendisse, kus voksli saab kinnitada kasvava suurema struktuuri külge ja seal vabastada.

Selline näeb välja uus keerukam voksel ehk kolmemõõtmeline piksel, millest koosneb iseend paljundav robot. Masin vajab siiski mõnesid valmiskomponente, et end kokku panna ja natuke täiustamist, et see päris-elus tegelikult toimiks. Foto: Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Gershenfeld selgitab, et kuigi tema grupi liikmete poolt demonstreeritud varasem süsteem võis põhimõtteliselt ehitada ükskõik kui suuri struktuure, muutuks protsess lõpuks aina ebaefektiivsemaks, kuna üks robot pidi läbima aina pikemaid teid, et iga tükk sihtkohta viia. Sel hetkel võivad robotid nüüd kamba peale ise otsustada, et on aeg ehitada endast suurem versioon, mis võiks kiiremini edasi liikuda ja jõuda pikemate vahemaade taha. Veelgi suurem robot võib avastada, et ehitamiseks on vaja temast veelgi suuremat masinat ja ehitab neid juurde. Samas võib vaja minna ka väikseimaid roboteid, et peenemaid detaile viimistleda.

Paraku replikaatorid veel praegu päris iseend kopeerida ei suuda, kuigi teadlased on sellele väga lähedale jõudnud. «Need robotid saavad kõndida ja osi paigutada,» ütleb Gershenfeld, «kuid me oleme peaaegu – kuid mitte päris – sealmaal, kui üks neist robotitest teeb valmis teise ja see kõnnib siis iseseisvalt minema. Küsimus on veel peenhäälestuses, nagu täiturmehhanismide jõud ja liigendite tugevus. Kui see on piisavalt hästi lahendatud, olemegi eesmärgi saavutanud.»