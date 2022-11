Lukas arutas Euroopa Komisjoni kõrge esindajaga teadusteemasid

Minister Tõnis Lukas rõhutas, et lahendused sünnivad koostöös, nii komisjoni kui riikide, aga ka teadusasutuste, ülikoolide ja ettevõtete vahel. «Ühiselt valitud eesmärgid ja prioriteedid on võtmetähtsusega, kuid oluline on ka see, et rahastusreeglid oleks üksteisega kooskõlas ja programmid täiendaksid üksteist. Näiteks teaduse ja innovatsiooni raamprogramm Euroopa Horisont peaks töötama sünergias struktuurifondidega. Lähiajal avame mitmeid uusi programme ja meetmeid struktuurifondide vahendite toel,» selgitas Lukas ning lisas, et toetada tuleb teaduse tegemist Eestis, aga ka seda, et meie teadus ja teadlased oleks rahvusvaheliselt üha edukamad ja silmapaistvamad ning saaksid osaleda Euroopa teaduspartnerlustes ja teistes võrgustikes.