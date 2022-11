AK ⟩ Kaks sajandit sööbikute ja pisikute avastaja sünnist

Kaks sajandit tagasi sündinud Louis Pasteur oli kui omaaegne biotehnoloogia Edison. Tõsi, Thomas Alva Edison (1847–1931) sündis palju hiljem, kuid Pasteur suutis mikroorganismide avastajana muuta tehnikaid toidu valmistamise alustest kuni nakkushaigustega toimetulekuni. Kui Edisonist voogas leiutisi, mis seotud elektri ja helide ning kujutistega, siis Pasteuri avastustega pandi alus biotehnoloogiale, nagu me seda praegu mõistame. Teda on kritiseeritud selle pärast, et ta marutõbise koera käest pureda saanud poissi äsja valminud eksperimentaalvaktsiiniga uljalt turgutama asus, ilma et tal olnuks arstilitsentsigi. Toona üheksa-aastane Joseph Meister jäi ellu; ta võttis endalt elu 64-aastasena, kümme päeva pärast seda, kui natsid 1940. aastal Pariisi okupeerisid.