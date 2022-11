NEW SCIENTIST ⟩ Halvad emotsioonid võivad füüsilise valu valusamaks teha

Kuigi näiteks nägemis- ja kuulmismeelega on seotud närvirajad, mis kulgevad silmadest ja kõrvadest kindlate ajupiirkondadeni, on ajutegevus valule reageerimise puhul keerukam. See kätkeb endas mõtteid ja emotsioone, mistõttu võib hea raamat hambavalu vähendada või kurbus seda suurendada.