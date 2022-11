11 riigi teadlased arutavad konverentsil kooslaulmise mõju üle

Konverentsi 31 ettekandes arutatakse kooslaulmise ajendite ja praktikate, psüühilise, kehalise ja sotsiaalse mõju üle. Uuritakse, kuidas seostub laulmine – nii selle sõnaline, muusikaline kui esituslik külg – kriiside, tugevate emotsioonide ja afektiivsusega. Tähelepanu all on suuremad või väiksemad koos laulvad või ka ühe laulja ümber koondunud rühmad.

Kõige rohkem teadlasi on konverentsil Eestist ja Soomest, esindatud on ka USA, Rootsi, Läti, Poola, Ukraina, Ungari, Sloveenia ja Iisrael. Mitmed institutsionaalselt suurte riikidega seotud teadlased räägivad aga väikerahvaste ja diasporaa laulutraditsioonidest, mistõttu on esindatud tunduvalt rohkem muusikakultuure. Osalejate seas on erineva taustaga teadlasi – folkloriste, etnomusikolooge ja antropolooge –, samuti traditsioonilise laulu praktikuid.