Euroopa Kosmoseagentuur võttis vastu rekordsuure eelarve

ESA 22 liikmesriigi ministrid leppisid Pariisis toimunud kohtumisel kokku 16,9 miljardi euroses eelarves, et rahastada kosmoseuuringuid, raketistarte, kliimamuutuse seiret ja muid projekte.

Eelarve on 17 protsenti suurem, kui 14,5 miljardit eurot, milles lepiti kokku 2019. aastal, kuid vähem kui 18,5 miljardit eurot, mida oli palunud ESA peadirektor Josef Aschbacher.

«Kuna inflatsioon on nii kõrge, pean ütlema, et see arv avaldab mulle väga muljet,» ütles Aschbacher kohtumisel.