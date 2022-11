Viis Eesti teadlast valiti maailma mõjukaimate hulka

Clarivate Analyticsi pingeritta jõudsid Tartu Ülikooli molekulaarse ökoloogia kaasprofessor Mohammad Bahram ja mükoriisauuringute professor Leho Tedersoo, kes mõlemad töötavad ökoloogia ja maateaduste instituudis. Samuti jõudis nimekirja genoomika-mikrobioomika kaasprofessor Elin Org, kes uurib kõhubakterite ehk mikrobioomi ja tervise vahelisi seoseid.

Eestist kuuluvad nimekirja veel Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli professor, akadeemik Ülo Niinemets ning Tallinna Tehnikaülikooli turunduse valdkonna kaasatud professor Linda Hollebeek.

«Teadusartikli viidatavus on oluline mõõdik, mis näitab teadlase töö rahvusvahelist mõjukust. Mida rohkem on teised teadlased mõnele artiklile viidanud, seda laiemat mõju on konkreetne teadustöö uute teadmiste edasiarendamisele avaldanud,» selgitas Tartu Ülikooli teadus- ja arendustegevuse analüütik Kalmer Lauk.

Maailma ühel suurimal teadusandmebaasil Web of Science põhinevasse Clarivate Analyticsi tänavusse ülevaatesse pääses viimase üheteistkümne aasta (2011–2021) 6938 mõjukamat teadlast. Ülevaate koostajad võtavad aluseks Web of Science'i analüüsitööriista Essential Science Indicator (ESI) andmed, kuhu on koondatud üks protsent maailma enim viidatud publikatsioonidest.

Teadlaste publikatsioonid on ESI-s jaotatud 21 valdkonda. Ülevaate jaoks ei analüüsitud siiski kõiki enim viidatud publikatsioonide hulka jõudnud artikleid. «Arvesse läksid ainult need, mille autorid ei esindanud rohkem kui 30 institutsiooni. Sellise piirangu eesmärk on vältida olukorda, kus rahvusvaheliste kontsernide (nt CERN-i) ühispublikatsioonid, mille autorite arv võib ulatuda sadadesse, ajaks üldise pildi tasakaalust välja,» selgitas Lauk.

Ülevaate koostamiseks kontrolliti ja puhastati ESI andmeid. Puhastatud andmete põhjal määrati igale valdkonnale lävend, kui palju teadlasi sellest valdkonnast nimekirja jõuab, ning nimekirja jõudnud teadlasi hinnati nende enim viidatud publikatsioonide arvu põhjal.