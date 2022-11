Meremuuseum kutsub kohtuma esimese eestlasega «ökopiraatide» seast

Eesti Meremuuseumi eestvedamisel toimuval Merefoorumil on võimalik kohtuda oma ala asjatundjatega, kes ühel või teisel moel panustavad merekultuuri arengusse. Sel korral on külas Martti Muttik, kes tänavu osales teadaolevalt esimese eestlasest meremehena Sea Shepherd´i missioonil.

Ühendus Sea Shepherd on rahvusvaheline mittetulundusorganisatsioon, mille asutajat on nimetatud ka ökopiraadiks ning mille ainus missioon on kaitsta ja säilitada maailma ookeane ning mereloodust alates vaaladest ja delfiinidest kuni haide ja krillideni. Martti Muttik töötas vanemtüürimehena ühenduse laeval «Ocean Warrior». Merefoorumil ta räägib, mida pidi tegema missioonil osalemiseks, kes olid tema kaaslasteks laeval ja kuidas jõuti röövpüüdjate tabamiseni.