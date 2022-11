Ise ei saa kohale minna? Pole viga, kaugosalusrobot läheb!

Robot sattus koolikiusu ohvriks

Milline on sotsiaalne distants robotiga?

Kuna robotil on ka salvestusfunktsioon, siis võib juhtuda, et näiliselt nurgas passiivselt seisvasse robotisse on tegelikult keegi sisse logitud ning jälgib või salvestab kohalviibijate teadmata toimuvat. Neid ja teisigi eetilisi küsimärke uuritakse kaugosalusrobotite alases uurimistöös. Paljud tööd on veel algusjärgus, kuid juba on läbi viidud mitu huvitavat uuringut, nagu näiteks suhtlejate poolt valitava füüsilise distantsi tuvastamine, kui üks suhtlejaist kasutab kaugosalusrobotit, käivitatud on PYNT koostöövõrgustik (Present Yet Not There) ning avaldatud on ka esimesed teadusartiklid (vt http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-12848-6_12). Uurimisrühma tegevustega saab end kursis hoida uurimisrühma veebilehel cm.taltech.ee.