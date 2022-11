Euroopa teadusnõustajad: paljudes riikides puuduvad plaanid kriitilise infrastruktuuri kaitseks

Kriisid ei tule ühekaupa

Pooleteise aasta jooksul analüüsisid kümned eksperdid varasemaid kogemusi ning tegid järeldusi, millest uuteks kriisideks õppida. Raporti koostamist juhtis Euroopa komisjoni peateadusnõustaja, Tallinna Tehnikaülikooli professor, akadeemik Maarja Kruusmaa. «Analüüsi põhiline järeldus on, et Euroopa strateegiline kriisijuhtimine vajab kohandamist uue olukorraga ja praegusel kujul sobib pigem minevikku, kus kriisid tekkisid ühekaupa,» rõhutab ta.

Raport näitab Kruusmaa sõnul, et uue aja kriisid on pigem multikriisid, eskaleeruvad kiiresti ning ettearvamatult üle piiride ja valdkondade. Riigivalitsemine on aga seevastu valdavalt valdkonnapõhine ning teeb selliste kriiside ohjamise aeglaseks ning ebatõhusaks.