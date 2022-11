Energeetikaprofessor Alar Konist: Eesti võiks süsiniku kogumisel olla teerajaja

«Süsinikdioksiidi kogumise puhul tuleb võrrelda püütud CO 2 tonni ja õhku paisatud CO 2 kvooditonni hinda. Pikalt on kaalukauss olnud emiteerimise kasuks, kuid viimaste aastate jooksul on kvoodi hind tõusnud tasemele, mis on paljud ettevõtted pannud kogumise suunal hoogsalt tegutsema. Samas töötab tänasel päeval valdkonna arengule vastu ka lootus, et energiakriisis kaob kvooditasu üldse ära. Ebakindluse tõttu ei söanda ettevõtted kümnetesse miljonitesse ulatuvaid investeerimisriske võtta ja see on arusaadav, kuid jutud selle kohta, et CO 2 tasu peaks alla tooma, tuleb resoluutselt ümber lükata. Keskkonda saastav tegevus ei tohi olla odav, CO 2 hind peabki olema kõrge,» osutab TalTechi professor Alar Konist.