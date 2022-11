Küberturvalisuse ärevad ajad kosmoses: usaldada ei tohi mitte kedagi

Poirieri sõnul saab satelliite füüsiliselt kaitsta suures osas maapealse Space Situational Awareness süsteemi ehk «kosmoseolukorra teadlikkuse» andmetega, mis pärinevad maapealsetelt radaritelt. Sellega jälgitakse füüsilist turvalisust: kosmoseprahti ja teiste kosmoselaevade vaenulikke lähenemisi. Samuti on satelliitidel kaamerad, et jälgida võimalikke nähtavaid ohte.

Ka maapealsetes võrkudes levinud põhimõte Zero Trust on jõudnud kosmosesse. See tähendab, et vaikimisi ei saa usaldada kedagi, üle kontrollida tuleb kõike.