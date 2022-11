New Scientist ⟩ 8 miljardit juba on. Kas mahub veel?

Kui palju inimesi suudab planeedil jätkusuutlikult elada? Hinnangud on väga erinevad, kuid ühes 2020. aasta uuringus jõuti järeldusele, et meie praegune toidutootmissüsteem suudab toita ainult 3 miljardit inimest, ilma et see ületaks planeedi võimaluste piire. Üllatav on aga see, et lihtsalt muutes seda, mida me kasvatame ja kus kasvatame, võib see hulk tõusta peaaegu 8 miljardini. Lihatarbimise ja toiduraiskamise vähendamine võib seda hulka suurendada 10 miljardini.