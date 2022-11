NEW SCIENTIST ⟩ Merikärnkonnad löövad neelates keelega südamele plaksu

Paljudel konnaliikidel on jõulised kleepuvad keeled, mis aitavad neil saaki püüda. Lihaste ja luustiku vaheline tants, mis võimaldab konnal keelt pikendada ja saaki kinni nabida, on teadlaste jaoks üsna selge, ütleb David Blackburn Florida ülikoolist. «Aga sellest, mis saab konna sisemusega kui see oma suu sulgeb, ei tea me midagi,» ütles ta.