Paari aasta pärast saab riikliku tehisintellektiga eesti keeles rääkida

«Eesti keele masintõlke kvaliteet on viimastel aastatel muutunud ulmeliselt heaks,» ütles oma ettekandes Tallinna Tehnikaülikooli keeletehnoloogia kaasprofessor Tanel Alumäe ja lisas, et eesti-inglise masintõlget saab juba võtta järgmise taseme keeletehnoloogia süsteemide aluseks.

Sama kinnitas ka Haridus- ja Teadusministeeriumi teadustaristu valdkonna juht Martin Eessalu. «Täna on Eesti keeletehnoloogia rakendused täiesti teise kvaliteediga, kui viis aastat tagasi ning vastavalt on ka inimeste tahe neid kasutada suu.»

«Eesmärgiks on, et näiteks toetuste saamiseks või dokumentide taotlemiseks ei pea otsima erinevate asutuste kodulehtedelt ankeete või kirjutama e-kirju. Küsimuse saab lihtsas eesti keeles Bürokratile ära rääkida ning hetkega leiab tehisintellekt vastuse või teeb lihtsama toimingu käsu peale inimese eest ära,» selgitas Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogia kompetentsikeskuse juht Kadri Vare.

Loomuliku keele digitöötluse ettevõtte Hugging Face teadusinsener Teven Le Scao tutvustas uusi ülitõhusaid masintõlke mudeleid, mis ei vaja õppimiseks enam erinevates keeltes identseid tekste, vaid lihtsalt võimalikult suuri tekstihulki. Teadlane juhtis tähelepanu, et väiksemate keelte nõrkuseks on internetist leitavate tekstide vähene maht ning arvutile eesti keele selgeks õpetamiseks tuleks kasutada riiklikes asutustes talletatud tekstimassiive. «Üheks selliseks asutuseks on näiteks Rahvusraamatukogu,» soovitas Le Scao.