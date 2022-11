Kire ohvrid: Panama merikilpkonni ohustab meeste seksijanu

Kaimankilpkonnade sugukonda kuuluva Lepidochelys olivacea (pildil) mune müüakse kohalikus linnas ukselt uksele kuni dollari eest, sest väidetavalt on tegu afrodisiaakumiga. Üks kohalikest looduskaitsjatest selgitas AFP-le, et eriti mehed arvavad, et kui nad söövad kilpkonnamune, kogevad nad rohkem seksuaalset naudingut.