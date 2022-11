NEW SCIENTIST ⟩ Twitteri valeinfo valvurite tegevus võib ohus olla

Näiteks niisuguse postituse kõrvale, kus väidetakse, et vaktsiinid põhjustavad kõrvalmõjusid, võib lisada täiendava märkuse, kus viidatakse teadusuuringutele, mis tõestavad, et see on nii vaid mõnedel juhtudel. Selline väide ei riku tingimata Twitteri reegleid ja seega on nende lisamärkuste eesmärk lihtsalt valede või eksitavate väidete vastu võitlemine.