Mehed, hoidke oma seemnerakke, neid kipub teil aina vähemaks jääma

Selle Iisraeli epidemioloog Hagai Levine’i juhitud uuringuga ajakohastatakse 2017. aasta teadusartiklit, mida tabasid kriitikanooled, sest see hõlmas vaid Põhja-Ameerika, Euroopa, Austraalia ja Uus-Meremaa inimeste andmeid. Värskes uuringus analüüsitakse enam kui 57 000 mehe andmeid, mis koguti kokku 223 uuringu raames 53 riigis. Omas valdkonnas on see ajaloo suurim metaanalüüs.