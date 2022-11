Webbi teleskoop jäädvustas Universumi seninägemata kohast lummava pildi

James Webbi kosmoseteleskoop jäädvustas oma infrapunakaameraga (NIRCam) liivakella meenutava kujutise, mille otstest paiskub välja oranži ja sinist tolmu. Neid värvilisi moodustisi ongi võimalik vaid infrapunaspektris näha ning seetõttu ei olnudki neid varem üles võetud.

Pöörleva gaasiketta serval liivakella kaelal on peidus väga noor prototäht L1527 ning ketta ülemisest ja alumisest otsast kumab valgust tolmupilvedele. Need pilved on tekkinud tähest välja paiskunud materjalist, mis on põrkunud ümbritseva mateeriaga. Sinistes piirkondades on tolmukiht kõige õhem ja oranžides paksem.

Kõigest 100 000 aastat vana prototäht on veel tähe kujunemise kõige varasemas etapis ning ise energiat genereerida veel ei suuda. Seda ümbritsev must keras on umbes sama suur kui meie Päikesesüsteem ja see toodab prototähele materjali, kuni see lõpuks tuumasünteesini jõuab.

NASA sõnul annab pilk L1527-le aimu sellest, millised nägid välja meie Päike ja päikesesüsteem oma elu alguses.. Prototäht asub Sõnni molekulipilves, mis on nn tähelasteaed sadadele peaaegu vormunud tähtedele. See asub Maast 430 valgusaasta kaugusel.