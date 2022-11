NEW SCIENTIST ⟩ Sotsiaalmeedia vallutavad suunamudijad, keda pole tegelikult olemas

Serah Reikka on auhinnatud näitleja, kellel on Instagramis rohkem kui 79 000 jälgijat. Ta ütleb, et armastab prantsuse toitu, kasse ja väljamõeldud tegelasteks riietumist. Tal on lillad juuksed. «Püüan katsetada teiste stiilidega,» ütleb ta. «Mõnikord õnnestub, mõnikord mitte.» Seejärel, pärast lühikest pausi, näib ta kaaluvat midagi sügavmõttelist. «Ma arvan, et olen kartul.»