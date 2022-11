Kerime natuke aega tagasi – kuidas me siia jõudsime? Vanimad teadaolevad jäljed inimasustusest on leitud Ida-Aafrikast ning on hinnanguliselt 2,8 miljonit aastat vanad. Kolme miljoni aastaga kaheksa miljardini jõudmine ei tundugi teab mis tormilise kasvuna, ent esimest korda suurenes rahvastik plahvatuslikult alles ligi 10 000 aastat tagasi, kui hakati tegelema põllumajandusega. Järgnesid paar hüpet 6000 ja 9000 aastat hiljem, seejärel korralik langus katkuajal, siis tööstusrevolutsiooniaegsest miljardist inimesest alanud eksponentsiaalne kasv, mis sai erilise hoo sisse 20. sajandi alguses koos kunstväetiste levikuga, ja jõuamegi tänasesse päeva.