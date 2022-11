STATISTIKA ⟩ Soome mehed võtsid kümne aastaga lapi käte ja lapsed sülle, kuidas on lood eestlastega?

Soome statistikaamet võttis neljapäeval kokku analüüsi meeste ja naiste ajakasutuse kohta palgatööl ja tasustamata toimetustes. Esimest korda olid need meeste ja naiste lõikes kogusummana samad. Amet tõdes neljapäevases avalduses, et meeste poolt tasustatud tööle kuluv aeg on vähenenud ning kodustele toimetustele kuluv aeg suurenenud. Varem on viimane naiste puhul olnud märgatavalt kõrgem.