Umbes 90 protsenti linnuliikidest on sotsiaalselt monogaamsed. See tähendab, et nad moodustavad püsivaid paare, kes saavad ja kasvatavad koos järglasi. Mõned jäävad kokku terveks eluks, teised aga «lahutavad» ja kolivad kokku uute partneritega.