Kuidas Eestisse teaduskeskust luua? Vaja on raha ja patrioote

USA süsteemis on seega igat sorti dünaamikat: mõned institutsioonid kasvavad üsna kiiresti, mõned aeglaselt, mõned on stabiilsed ja mõned isegi hääbumas.

Noorte värbamise programm ja rotatsioon

Meil Eestis seondub laboratoorse eksperimentaalteadusega kaks peamist eesmärki. Esimene siht on tõsta kogu Eesti laboratoorse eksperimentaalteaduse kvaliteet maailma parimate ülikoolide tasemele. Teiseks on vaja ikkagi kasvada, mitte jääda statsionaarsesse olekusse või hääbuda.

Esimese eesmärgi peale mõeldes kipub segama tõik, et PISA-testis on Eesti maailma parimate seas, kuid millegipärast ei kujune see samaväärseks esikohaks teaduses. Põhjus on lihtne – gümnaasiumid on üldjuhul asukohapõhised, maailma tippülikoolid aga koguvad endale läbi tiheda konkursisõela parimaid noorteadlasi üle kogu maailma.

Kas on võimalik, et ka Tartu Ülikoolist saaks kunagi samasugune talentide tõmbekeskus, nagu on näiteks Harvard või Cambridge – kehva kliima, pimeduse, kinnise loomuga ja väheseltsiva rahva ning Venemaa läheduse kiuste? Kahjuks kannatavad kõik väikeriigid (sh enamik USA osariike) ajude väljavoolu all. Liikumist tihedamini asustatud akadeemilistesse keskustesse on väga raske peatada. Edu saavutamiseks peab iga instituut või ülikool koguma kriitilise massi tipplaboreid: enamik teadlasi mõistab, et teaduses saab oma parima teha siis, kui asuda tööle juba edukasse teadlaste kogukonda.