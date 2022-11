INTERVJUU ⟩ Alar Karis: dokumentide nuhtlusest sellel COPil lahti ei saa

See küsimus on alati olnud, et kuidas need suured dokumendid teha selliseks, et neist saavad aru ka need inimesed, kes peavad midagi reaalselt ellu viima.

See on see dokumentide nuhtlus, et neid on väga palju ja nad on väga mahukad. Aga alati on inimesi, kes suudavad neid läbi lugeda ja suudavad neist mingid sünopsised ja väljavõtted teha, et see kõik ka teostatav oleks. Aga ma saan sellest skepsisest aru, olles ka ise oma elus pidanud lugema palju dokumente. See on väsitav ja vahel on neis ka palju sellist, mida võib-olla poleks pidanud üldse olema. Konkreetsust on teinekord vähem, kui tahaks. See COP seda ilmselt ei muuda. Tuhanded leheküljed ei muutu kümneteks.