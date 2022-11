Soolast patarei hoiab tuule- ja päikeseelektrit tuulevaikseks ööks

Sulasoolapatarei pole seotud samanimelise tuumaenergia tehnoloogiaga, vaid nimi tuleneb sellest, et vastav patarei annab energiat siis, kui sool on sulanud. Tavalistes nii-öelda hoiutingimustes on sedasorti energiasalvesti tahkes olekus, külmutades paigale ioonid, mis elektrilaengut kannavad. Seega säilib akusse talletatud elekter väga pikka aega kadudeta, näiteks tuulisest sügisest ja päikselisest kevadest aastavahetuse hämara aja ja talveni. Kui elektrit vaja, tuleb patarei üles soojendada.