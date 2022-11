Doktoritöö: tänavavalgustust saaks inimese silmale paremini tajutavaks muuta

Miks tunduvad värvid ja valgus erinevates oludes erinevad?

Seda, kuidas me valgust tajume, mõjutavad Toivo Varjase sõnul mitmed erinevad aspektid. Kui tänavavalgustus pole silmale hea, võib see tähendada, et valgustuse rajamisel ei ole arvestatud näiteks teekattematerjaliga, teekatte ja märgistuste peegeldusvõimega, valguse langemisnurgaga, tee kõrval asuvate muude valgusallikatega, sealhulgas ka suurte vilkuvate leedreklaamidega või üldse keskkonnaga. Näiteks pole arvestatud kasvõi sellega, kas tegemist on linna- või maapiirkonnaga, kas tee on pikk ja sirge või kurviline, kas ollakse külmas või soojas kliimas, kas läheduses on kõnnitee, ülekäigurada või midagi muud.