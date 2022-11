VIDEO ⟩ Mida taimed meile öelda tahavad? Kunstnik pani toalille matšeetet juhtima

Kunstniku installatsioon laseb elaval taimel matšeetet juhtida süsteemiga, mis loeb ja tõlgendab elavas filodendronis leiduvaid elektrilisi signaale. Süsteem kasutab taimega ühendatud avatud lähtekoodiga mikrokontrollerit, et lugeda lehtede elektrilist takistust. Kohandatud tarkvara abil teisendatakse need signaalid reaalajas matšeetet hoidva tööstusroboti liikumiseks.

Põhimõtteliselt on taim niimoodi robotkäe aju, mis määrab, kuidas see ruumis suhtleb.

Kas aga need signaalid midagi tähendavad, seda pole kunstnik selgitanud. Tegemist on ilmselt üsna juhuslike impulssidega, mis teisendatakse matšeetega vehkimiseks, mainib The Futurism.