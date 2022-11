TUUMAOHT ⟩ Ühe teise ohuga võrreldes on väiksem aatomipomm nohu

Õhk on tuumaähvardustest paks, nagu viimati oli see ilmselt Kuuba kriisi aegu. Venemaa sõjavägi pihustub vereseguseks mudaks Ukrainas ning aina selgemaks saab, et oma seisu parandamiseks sõjamalelaual on Venemaal kihvatus laud lihtsalt lagedaks lüüa.