Teadlased suudavad WiFi iseärasuse tõttu välja peilida kõigi seina taga asuvate nutiseadmete asukohad

«Wi-Peep näeb seadmeid nagu valgusteid nähtavas spektris ja seinad on selle jaoks justnagu klaasist," selgitas Abedi ülikooli pressiteates. «Sarnase tehnoloogia abil saaks jälgida turvameeste liikumist pangas, jälgides nende telefonide või nutikellade asukohta. Samuti võiks varas tuvastada kodus olevate nutiseadmete, sealhulgas turvakaamerate, sülearvutite ja nutitelerite asukoha ja tüübi, et leida sissemurdmiseks sobiv kandidaat. Lisaks tähendab eemalt drooni kasutamine seda, et on võimalik kiiresti ja märkamatult luurata, ilma et keegi seda märkaks.»

Wi-Peep pole kallis ja keeruline seade. Piisab tavalisest droonist, mille pardale paigutatud lisaseadme komponendid maksavad ligi paarkümmend eurot. Abedi sõnul on just sellepärast vajalik see WiFi liiga viisakas omadus võõraste jaoks tulevastes protokollides kiiresti sulgeda, et tagada kasutajate turvalisus. Teadlasel on välja pakkuda ka lahendus praegustele seadmetele: WiFi kiipide tootjad võiks hakata tarkvaras kasutama seadmete reageerimisaja kunstlikku pikendamist võõrastele päringutele vastamises, kasutades näiteks juhusliku pikkusega mõistlikku viiteaega. See muudaks Wi-Peepi tüüpi seadmetega asukohamääramise nii ebatäpseks, et sel pole enam mõtet.