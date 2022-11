Siber leekides: mida rohkem maailm põleb, seda rohkem see põlema hakkab

Süsiniku neelajad muutuvad süsiniku allikateks

Arktika muldades on tohutult orgaanilist süsinikku, suur osa sellest turbamaastikel. Sageli on see külmunud või soine, kuid kliimasoojenemine sulatab ja kuivatab nende turbaalade mulda, muutes suured tulekahjud Arktikas tõenäolisemaks. Tulekahjud kahjustavad ka igikeltsa, mis vabastab seetõttu omakorda veelgi rohkem süsinikku. Mõnel juhul on see seal olnud sajandeid või rohkem. «See tähendab, et süsiniku neelajad muutuvad süsiniku allikateks,» ütles Gaveau.