New Scientist ⟩ Vaidluses suhkruasendajate kasude-kahjude üle on viimane lask veel tegemata

Enamik uuringuid paneb erinevad kunstlikud magusaineid nende mõju uurides kokku. Kuid kuna need on erinevad ühendid, võib neil olla erinev mõju. Kõigil magusainetel on erinev keemiline struktuur, erinevad füüsikalised omadused. Kõik nad imenduvad erinevalt. Mõned metaboliseeruvad, mõned mitte. Need erituvad erinevalt. Ja neid ei tarbita alati üksi. Võtke näiteks sukraloos. Võttes seda vees lahustununa, ei oma see mõju vere glükoositasemele. Kuid on tõendeid, mis näitavad, et kui seda tarbitakse koos suhkruga, muudab see keha glükoosi- ja insuliinitaset teistmoodi kui suhkur üksi. Kui mehhanism, mis aitab kaasa halbadele tervisetulemustele, on magusus, siis eeldame, et kõigil kunstlikel magusainetel on sarnane toime, kuid kui mehhanism on ühendispetsiifiline, võib sukraloosi mõju erineda aspartaami mõjust ja nii edasi. Ning see võib olla nende kahe kombinatsioon – mõned mõjud on tingitud magususest ja mõned on ühendispetsiifilised.